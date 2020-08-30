مدير صحة القدس يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بشكل يومي

أعلن مدير صحة ضواحي القدس، خالد شيحة، صباح اليوم، عن الأسباب التي تقف وراء تسجيل أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد في القدس بشكل يومى.وأوضح شيحة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الأسباب تتمثل في إقامة الأفراح وبيوت العزاء، وعدم السيطرة الأمنية الفلسطينية على مناطق القدس.وأشار شيحة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يقوم بعرقلة عمل الطواقم الطبية الفلسطينية في القدس منذ شهر مارس الماضي، من خلال رفض تواجدهم وعرقلة تنقلهم، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.وأوضح شيحة، أن الطواقم الطبية تأقلمت مع هذا الوضع رغم كل الصعوبات، وتحاول بذل قصارى جهدها في سبيل الحد من انتشار الفيروس.