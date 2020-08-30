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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:50 م
يسري حسان
يسري حسان
نضال ممدوح
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انتهى الكاتب يسري حسان من وضع اللمسات النهائية لأحدث إبداعاته٬ كتاب " المصري بسلامته". وعن الكتاب وموضوعاته٬ أشار "حسان"، في تصريح خاص لــ"الدستور"، إلى أن الكتاب يتضمن: "مجموعة من الفصول عن تجاربى في الشارع المصري وما لاحظته من ازدواجية غريبة بين الشعارات التي نرفعها عن تميز المصري واختلافه عن كل شعوب العالم، وبين الممارسات الفعلية للمواطن المصري.

تابع "حسان" موضحًا: سعيت من خلال وقائع وتجارب حية عشتها بنفسي إلى نفى هذا الشعور بالتميز والاختلاف باعتباره شعورًا كارثيًّا أدى إلى تراجعنا على كل المستويات. لا أحب مصطلح الأدب الساخر ولا أعتبر كتابى ساخرًا وأضحك كثيرًا عندما يقدم أحد الأصدقاء كتابًا أو مقالًا له باعتباره كتابًا أو مقالًا ساخرًا.

أنا أكتب بطريقتى فقط ولا يعنينى التصنيف٬ نظرًا لاختلاط الأمور وعدم التفرقة بين السخرية والاستظراف، لذلك أصبحت أنظر إلى مصطلح الأدب الساخر بشك وريبة. أما "المصري بسلامته" فهو كتاب عن تجارب عشتها ورويتها من زاوية تخصنى.

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يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

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