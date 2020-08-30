ضبط عصابة سرقة «موتوسيكلات» وهارب بـ12 طربة حشيش في المنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، تشكيلا عصابيا مكونا من شخصين تخصصا في سرقة الدراجات البخارية بالإكراه، كما تم ضبط شخص هارب من السجن وبحوزته 12 طربة حشيش وفرد خرطوش وبعض الطلقات الحية.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة العدوة بوصول بلاغ من "عبد الحكيم. ص. ع" 20 سنه، ومقيم بمركز بني مزار بقيام شخصين بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح.بتقنين الإجراءات وبتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيبين محمد أبوالوفا، مصطفى حميدة، تم ضبط المتهمين وهما: "رجب. ح. ي" 30 سنة، عاطل ومقيم بمركز الفشن التابع لمحافظة بني سويف، و"موسى. ع. ع" 28 سنة مقيم ببني سويف، وبحوزتهما عدد من الدراجات البخارية وسلاح ناري وعدد من الطلقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة السابقة وأن الدراجات المضبوطة حصيلة السرقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.كما تمكنت وحدة مباحث مركز مغاغة، برئاسة المقدم عمر عامر، ومعاونة الأول الرائد عبدالرحمن غزاوي وبإشراف العقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا من إلقاء القبض على متهم يدعى "ه. ر. 32 سنة، هارب من الجناية رقم 1555 لسنة 2014 سرقة بالإكراه وعقوبة السجن 5 سنوات وسبق اتهامه في قضايا مخدرات وبحوزته 12 طربة حشيش وفرد خرطوش و16 طلقة حية، ومبلغ مالي 1180 جنيهًا محصلة الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.