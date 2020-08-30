حماية المستهلك: 5 آلاف سلعة في «ما يغلاش عليك» والمبيعات ترتفع لـ40%

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي "مايغلاش عليك" حققت نجاحا فائقا في إنعاش حركة الأسواق بعد فترة الركود التي شهدتها المحلات التجارية خلال جائحة انتشار فيروس كورونا.وقال، في تصريحات ل"الدستور"، إن نسبة المبيعات ارتفعت إلى 40%، وحازت على قبول المستهلكين نتيجة التخفيضات والعروض التي يستفيد منها جميع المواطنين في منظومة الدعم على البطاقات بنسبة 10%، بجانب تخفيضات المصانع والسلاسل التجارية الكبرى التي تصل فيها بنسبة 20%.وأضاف أن هناك زيادة في عدد الشركات المشاركة في المبادرة إلى 2000 شركة وفرع على مستوى المحافظات، وزيادة عدد السلع المطروحة في المبادرة إلى 5 آلاف سلعة، لافتا إلى أن وزارة المالية تقيم المبادرة بنهاية الشهر، وتكرم أكبر 5 تجار، حققوا أكثر مبيعات، وحازوا على رضا المستهلكين، والتزمت بالتخفيضات تشجيعا لهم.وقال إن الجهاز يستقبل يوميا استفسارات من المستهلكين عن أماكن المبادرة وعدد الشركات المشاركة في المبادرة وفي المحافظات ونسب التخفيضات والسلع المشاركة، ويتم الرد عليها فورا، لافتا إلى أن الجهاز خاطب بعض فروع الشركات المشاركة في المبادرة بسرعة تطبيق السيستم بالتخفيضات في أسعار السلع، ليتم تطبيقها للمستهلكين والتي تستمر خلال الفترة المقبلة.