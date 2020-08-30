«الأسد» يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد:- المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء- العماد علي عبدالله أيوب نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للدفاع- وليد المعلم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية والمغتربين- الدكتور محمد عبدالستار السيد وزيرًا للأوقاف- منصور فضل الله عزام وزيرًا لشئون رئاسة الجمهورية- المهندس حسين مخلوف وزيرًا للإدارة المحلية- الدكتورة سلام السفاف وزيرًا للتنمية الإدارية- الدكتورة سلوى عبدالله وزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية- عماد عبدالله سارة وزيرًا للإعلام- اللواء محمد خالد رحمون وزيرًا للداخلية- المهندس محمد رامي مارتيني وزيرًا للسياحة- الدكتور بسام إبراهيم وزيرًا للتعليم العالي- المهندس سهيل عبداللطيف وزيرًا للأشغال العامة والإسكان- المهندس إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات والتقانة- طلال البرازي وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك- الدكتورة لبانة مشوح وزيرًا للثقافة- الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية- أحمد السيد وزيرًا للعدل- تمام رعد وزيرًا للموارد المائية- الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية- المهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل- بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدنية- الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة- زياد صباغ وزيرًا للصناعة- المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي- المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء- محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة- محمد سمير حداد وزيرًا للدولة- ملول الحسين وزيرًا للدولة