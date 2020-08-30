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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأسد» يصدر مرسوم تشكيل الحكومة السورية الجديدة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:50 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

وفيما يلي قائمة بالوزراء الجدد:

- المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء
- العماد علي عبدالله أيوب نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للدفاع
- وليد المعلم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية والمغتربين
- الدكتور محمد عبدالستار السيد وزيرًا للأوقاف
- منصور فضل الله عزام وزيرًا لشئون رئاسة الجمهورية
- المهندس حسين مخلوف وزيرًا للإدارة المحلية
- الدكتورة سلام السفاف وزيرًا للتنمية الإدارية
- الدكتورة سلوى عبدالله وزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل
- الدكتور محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية
- عماد عبدالله سارة وزيرًا للإعلام
- اللواء محمد خالد رحمون وزيرًا للداخلية
- المهندس محمد رامي مارتيني وزيرًا للسياحة
- الدكتور بسام إبراهيم وزيرًا للتعليم العالي
- المهندس سهيل عبداللطيف وزيرًا للأشغال العامة والإسكان
- المهندس إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات والتقانة
- طلال البرازي وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- الدكتورة لبانة مشوح وزيرًا للثقافة
- الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية
- أحمد السيد وزيرًا للعدل
- تمام رعد وزيرًا للموارد المائية
- الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية
- المهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل
- بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدنية
- الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة
- زياد صباغ وزيرًا للصناعة
- المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي
- المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء
- محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة
- محمد سمير حداد وزيرًا للدولة
- ملول الحسين وزيرًا للدولة

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