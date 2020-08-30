العراق يعد خطة لإعادة تنظيم العمالة الأجنبية

أعلن الناطق باسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق، نجم العقابي، عن تشكيل لجنة وزارية بطلب من البرلمان، تتولى إعداد قاعدة بيانات للأجانب العاملين في البلاد.وقال، في تصريح صحفي، إن "اللجنة تتكون من ممثل عن الوزارات والهيئات المعنية بهذا الملف، لتكون هنالك صورة واضحة عن عددهم وأماكن تواجدهم".وأضاف أن "هناك لجنة مشتركة من المخابرات ووزارتي العمل والداخلية، لإغلاق ومحاسبة مكاتب التشغيل الوهمية الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية، وتسهم في ابتزاز المواطنين".وأشار العقابي إلى "وجود مكاتب وشركات رسمية حاصلة على إجازات رسمية من وزارة العمل".