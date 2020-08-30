«بحضور النقيب العام».. «جنايات المنيا» تؤجل محاكمة «محامى مغاغة»

أجلت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم المنيا برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، قضية محامي مغاغة المتهمين بإهانة القضاء، لفض الأحراز والمرافعة، على أن تعلن موعد الجلسة المقبلة عقب نهاية جلسات اليوم.وترأس نقيب المحامين، رجائي عطية، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة يحيى التوني، ومجدي سخي، ونبيل عبدالسلام، ومحمد الكسار، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وفاطمة الزهراء غنيم، ومحمد نجيب، وعيسى أبوعيسى، ومجلس فرعية المنيا، وجمع من المحامين المتضامنين مع زملائهم المتهمين بالقضية.وطالبت هيئة المحكمة، من النقيب العام، بذل مساعيه لدى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لمحاولة إنهاء القضية صلحًا، مؤكدة تأذيها من تواجد نزاع قضائي بين جناحي العدالة، فيما أكد نقيب المحامين على احترام المحاماة والمحامين وتقديرهم للقضاء.يشار إلى أن أحداث القضية تعود إلى عام 2015، ومتهم فيها 20 محاميًا.