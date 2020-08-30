الخارجية اليونانية ترد على هجوم أنقرة: لا نخضع للفيتو التركي

ردت وزارة الخارجية اليونانية، أمس السبت، على هجوم نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، على أثينا واتهامها بإشعال الحرب في حوض المتوسط، بعد إعلان رغبتها زيادة مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا.وقالت الخارجية اليونانية، فى بيان لها: "نذكر تركيا بأن ممارسة اليونان لسيادتها لا تخضع لأي نوع من الفيتو التركي".وأوضحت الخارجية اليونانية أن تصور تركيا بأنها قادرة على تهديد جيرانها باستخدام القوة يتعارض مع الثقافة السياسية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة أن دول الجوار تمارس حقوقها المشروعة، وفقا لما نقله موقع «تركيا الآن».وطالبت الخارجية اليونانية، تركيا، بضرورة فهم القانون الدولي والقيم التي يقوم عليها النظام الدولي، مؤكدة أنها ملزمة لجميع دول العالم ولا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي، وأنه من مسئولية المجتمع الدولي الدفاع عنها، حيث إن انتهاكها يمثل مخاطر جسيمة.وأكدت اليونان أن تركيا ملزمة بالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا اعتقدت خلاف ذلك، فعليها أن تعلن بوضوح.