«دفاع النواب»: القبض على «عزت» يؤكد جاهزية الأمن لمواجهة الإرهاب

قال اللواء يحيي الكدواني، خبير أمني وعضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن القبض على محمود عزت يؤكد إصرار الدولة على مواجهة أعمال الإرهاب في مصر وفي العالم كله، ويعد جزءا من الجهد المبذول لتأمين مصر، ومنع هذه الجماعات من العبث في الأمن القومي المصري.ولفت الكدواني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن القبض عليه يؤكد جاهزية سلطات الدولة في مواجهة الإرهاب وإصرارهم على المواجهة بقوة، مشيرا إلى أنه سيمثل أمام القضاء المصري العادل وسيأخذ جزاءه جراء ما فعله من عمليات إرهابية في مصر راح جرائها عدد من الضحايا.وأضاف أن هذه الخطوة تعد ضربة للنشاط الإرهابي على مستوى العالم كله وليس مصر فقط.وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وأفاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بأنَّ معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، مسئول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرًا وكرًا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بوجوده خارج البلاد، بهدف تضليل أجهزة الأمن.