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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات الأمريكية تُدخل رتلًا عسكريًا جديدًا للأراضي السورية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:56 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
مروة عنبر
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أدخلت القوات الأمريكية رتل آليات محملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي، إلى الأراضي السورية؛ لدعم قواعدها في منطقة الجزيرة، وفقا لوكالة «سانا» السورية

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادر أهلية من منطقة اليعربية، أن القوات الأمريكية أدخلت رتلا مكونا من 7 ناقلات، و4 سيارات شاحنة مبردة، تحمل معدات لوجستية وتعزيزات لجنود احتلالها في نقاطها وقواعدها في منطقة الجزيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل دخل من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية، وتوجه إلى القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير في ريف المالكية، أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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