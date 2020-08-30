تشريح جثة طبيب عثر عليه مقتولا داخل شقته بروض الفرج

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة طبيب عثر عليه مقتولا داخل مسكنه بروض الفرج، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا بوجود شخص مقتول داخل مسكنه، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبي الواقعة.وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول إلى كامل ملابسات الواقعة، حيث تم البدء في استجواب مجموعة من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، وسؤال بعض الجيران حول تفاصيل اكتشاف جثمان الطبيب.وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار محل الواقعة، لتحديد المترددين على العقار خلال الفترة الماضية، ومن ثم سرعة الوصول إلى المتهمين.