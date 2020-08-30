«والى»: الرئيس أب لكل المصريين وحريص على الحفاظ على مقدرات الدولة

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل المصريين وحريص تمامًا على مصلحة البلد والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية، قائلا: لا ننسى إحنا كنا فين وبقينا فين فنحن الآن في دولة مصرية حديثة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية والإعمار، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بشأن الانتهاء من مخالفات البناء والتخلص منها أمر ضرورى وفى غاية الأهمية، في الوقت الذي انتصرت فيه مصر على العشوائيات الخطرة وأصبحت تتمتع بالمظهر الجمالى والحضاري.وأضاف في بيان له صباح اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لمصلحة البلد ومستقبل أجيال قادمة، وهو الذى خرج بالشعب إلى النور، مشيدًا برؤية سيادته المستقبلية بشأن القضاء على ملف مخالفات البناء في مصر لأنه أمر خطير يلتهم الاستثمار ويقضى على الرقعة الزراعية، الأمر الذى يتطلب أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية الحديثة.وقال إنه لا بد من وقف هذه الظاهرة السلبية وهى مخالفات البناء في ضوء ما تحقق من إنجازات لا حصر لها على أرض الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد والتي أصبح لها مكانتها القوية بمشروعاتها القومية العملاقة ومرافق وخدمات بكافة أنواعها تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدى بكل قوة لمخالفات البناء وسرعة القضاء عليها، فنحن الآن في دولة بها مدن وعواصم عالمية، وبنية تحتية على أعلى مستوى من الخدمة ومشروعات إسكان اجتماعى، وبلا عشوائيات.وأشار إلى أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على العشوائيات، فمصر بدون عشوائيات تعني جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعنى وجود انتعاش فى حالة السياحة الواردة إلى البلاد وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة التى يشهد لها المجتمع الدولى بالتقدم والرقي، إضافة الى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التى تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.