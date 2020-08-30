رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«والى»: الرئيس أب لكل المصريين وحريص على الحفاظ على مقدرات الدولة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:53 ص
المهندس علاء والي
المهندس علاء والي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل المصريين وحريص تمامًا على مصلحة البلد والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية، قائلا: لا ننسى إحنا كنا فين وبقينا فين فنحن الآن في دولة مصرية حديثة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية والإعمار، مؤكدًا أن توجيهات سيادته بشأن الانتهاء من مخالفات البناء والتخلص منها أمر ضرورى وفى غاية الأهمية، في الوقت الذي انتصرت فيه مصر على العشوائيات الخطرة وأصبحت تتمتع بالمظهر الجمالى والحضاري.

وأضاف في بيان له صباح اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل لمصلحة البلد ومستقبل أجيال قادمة، وهو الذى خرج بالشعب إلى النور، مشيدًا برؤية سيادته المستقبلية بشأن القضاء على ملف مخالفات البناء في مصر لأنه أمر خطير يلتهم الاستثمار ويقضى على الرقعة الزراعية، الأمر الذى يتطلب أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية الحديثة.

وقال إنه لا بد من وقف هذه الظاهرة السلبية وهى مخالفات البناء في ضوء ما تحقق من إنجازات لا حصر لها على أرض الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد والتي أصبح لها مكانتها القوية بمشروعاتها القومية العملاقة ومرافق وخدمات بكافة أنواعها تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدى بكل قوة لمخالفات البناء وسرعة القضاء عليها، فنحن الآن في دولة بها مدن وعواصم عالمية، وبنية تحتية على أعلى مستوى من الخدمة ومشروعات إسكان اجتماعى، وبلا عشوائيات.

وأشار إلى أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على العشوائيات، فمصر بدون عشوائيات تعني جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعنى وجود انتعاش فى حالة السياحة الواردة إلى البلاد وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة التى يشهد لها المجتمع الدولى بالتقدم والرقي، إضافة الى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التى تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 29-8-2020

السودان: لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

النيابة العامة تأمر بحبس متهم جديد بقضية فتاة «فيرمونت»

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

الليلة.. عزة دياب تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء» ببرنامج «اقرأ معانا»

منوعات

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

الصين يشهد أسوأ غزو للجراد منذ عقود

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

لقاحات الأنفلونزا تنقذ حياة مرضى قصور وظائف القلب

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

خالد جلال يعلن استمرار برنامج «عودة الروح» حتى منتصف سبتمبر

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

«أبوجليّل»: استلهمت تجربة سجن جدي في ثورة 19 لكتابة «يدي الحجرية»

متخصصون يؤكدون على أهمية مواكبة المكتبات للتطور التكنولوجي