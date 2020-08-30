حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 30 أغسطس 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:29 م
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد، وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.
عاطفيًا: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم مترددًا تجاه الكثير من المواقف.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد، وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.
عاطفيًا: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم مترددًا تجاه الكثير من المواقف.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.