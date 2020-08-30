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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 30 أغسطس 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:31 م
برج الجدي
برج الجدي
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:

مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم، ويدعمك في القرارات التي تتخذها.
عاطفيًا: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.

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