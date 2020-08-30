حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 30 أغسطس 2020

قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الجدي، قالت:مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم، ويدعمك في القرارات التي تتخذها.عاطفيًا: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية.صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.