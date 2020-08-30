«تطوير وتوفير».. كيف تساهم «ميكنة الجامعات» في تحسين مستوى الطلاب؟

تعاون بين «الاتصالات» «التعليم العالى» و«التربية والتعليم»..

- هل يعتقد خبراء التعليم والتكنولوجيا أن هذه الخطوة تصب في صالح طلاب مصر؟

قبل سنوات قليلة اتجه عدد من الكليات في مختلف الجامعات المصرية، إلى تطبيق تجربة ميكنة التعاملات الخاصة بها، سواء كانت مادية أو في صورة رقمنة الكتب الدراسية، كما شهدت التجربة جدلًا واسعًا حول إمكانية نجاح هذه التجربة مع الطلبة في مراحل عمرية أقل، غير أن خريطة العالم تحولت بين عشية وضحاها إثر تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مطلع العام الجاري 2020، إلى شكل أجبر الجميع على التسليم للطريقة الإلكترونية التي أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك نجاحها على مستوى المدارس والجامعات.في إطار النجاحات التي حققتها المنظومة الرقمية، والتي عملت بها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، قرر وزراء التعليم والتعليم العالي تحديدًا التعاون مع وزارة الاتصالات، لتعزيز التجربة وتفادي الأخطاء التي ربما حدثت أثناء التجربة الأولى، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية المعلوماتية لتكون متاحة أمام جميع الطلاب، الذين شددت الوزارات المعنية على حماية بياناتهم.قال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة بصدد التعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ونحن على أعتاب العام الجديد، حيث نقوم بميكنة كل الجامعات الحكومية بكل أنحاء الجمهورية وميكنة العملية التعليمية بالكامل، ومن حيث خلق وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات المرقمنة بالكامل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.قال محمد عطية، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات ميكنة الجامعات تسهم في توفير مبالغ ضخمة من الأموال التي من الممكن أن تبذلها الدولة في طباعة وتداول الأوراق سواء كانت الخاصة بالامتحانات أو الدراسة، كما أنها تجنب أساتذه الجامعات الجهد الكبير المبذول في تصحيح الأوراق المكتوبة، بالإضافة إلى أنها ولا شك تحاط بدرجة عالية من الشفافية مما يخدم الطالب في النهاية.وأكد عطية أن هذه التجربة ليست جديدة، وإنما هناك عدد كبير من الجامعات يعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي وناجح فى بعض الجامعات، مما يوضح أن تكرار التجربة في باقي الجامعات الحكومية المصرية يبشر بالنجاح أيضًا.وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات الميكنة وتطوير استخدام التكنولوجيا تتطلب سرعات عالية من الإنترنت وتحسين عملها بشكل مستمر وهذه الخطوة لابد من مراعتها طالما قررت الدولة تعميم التجربة على باقي الجامعات.وفي السياق ذاته قال طارق الرفاعي، الخبير التربوي، إن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية فى الجامعة.وأضاف الخبير، أن البرنامج من شأنه تطوير منظومة التعليم وفقا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة، والتحول الرقمي وميكنة كل الخدمات الجامعية من خلال تسجيل الطلاب إلكترونيا وتلقى المواد الدراسية الكترونيًا أيضًا.وأكد أن جائحة كورونا كما أن لها سلبيات فإن لها إيجابيات أيضًا، متمثلة في إجبار جميع المؤسسات على تطبيق تجربة التعامل الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى إثبات فاعلية التعاملات الإلكترونية، وخدمتها لصالح الطالب والجامعة.وأوضح أنه على الجانب الصحي ففي حال استمرار جائحة كورونا والتي لا يعرف أحد متى تنتهي فإنه يمكن للطلاب تجنب لمس الأوراق من يد إلى أخرى، مما يقل من احتمالية إصابتهم بعدوى كورونا لأن كل طالب سوف يتعامل من خلال الجهاز الخاص به.