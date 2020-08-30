حظك اليوم.. برج القوس الأحد 30 أغسطس 2020

قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة.عاطفيًا: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي.صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في البت بالموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.