حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 30 أغسطس 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:37 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:
مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.
عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.
صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.
مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.
عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.
صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.