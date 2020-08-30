حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 30 أغسطس 2020

قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج العذراء، قالت:مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.عاطفيًا: لا تشكّ في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك، فهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.