حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 20 أغسطس 2020
الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:36 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الأسد، قالت:
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الدلو لذلك لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك.
عاطفيًا: يساندك الشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.
صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الدلو لذلك لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك.
عاطفيًا: يساندك الشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.
صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.