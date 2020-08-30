حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 20 أغسطس 2020

قدمت خبيرة وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، 30 أغسطس 2020، وفيما يخص برج الأسد، قالت:مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من برج الدلو لذلك لا تستسلم أمام الصعاب بل اعمل جاهدًا لتخطيها فأنت قادر على ذلك.عاطفيًا: يساندك الشريك في مسألة كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة.صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.