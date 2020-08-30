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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع مشروعات تنموية و«حياة كريمة» بالقرنة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:19 ص
الأقصر
الأقصر
هدى الأمير
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قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية داخل مدينة "القرنة"، استهلها بتفقد مدرسة نجع الجسر الابتدائية بقرية الضبعية، وأكد المهندس إسلام الدهرين، رئيس قطاع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه يتم القيام بأعمال إحلال وتجديد كلي للمدرسة المقامة على مساحة نحو 2700 متر، وتشمل دور أرضي و4 طوابق بسعة 16 فصلا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 7.5 مليون جنيه تقريبا، ومن المقرر إنهاء العمل بها مارس المقبل.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد طريق وادي الملوك السياحي استعدادا لعودة السياحة ودخول الموسم السياحي، واستمع لشرح من كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل، نائبا رئيس مدينة القرنة حول مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق السياحي بطول نحو 3.5 كيلو متر تقريبا، عبر استخدام تقنية حديثة لأول مرة بالأقصر معتمدة من جامعات القاهرة وعين شمس، وهي عبارة عن ترميم وحقن الأسفلت بطبقة زيتية "كيروسيرفس"، تمهيدا لرصف الطريق بطبقة أسفلتية بتكلفة أقل بداية من مدخل شارع السيدة زينب وحتى مقابر وادي الملوك.

ووجه المحافظ لال تفقده للطريق بتطوير إنارته وتكثيفها وطلاء الأعمدة بلون موحد يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة للمحافظة وبشكل يسر الناظرين.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة طريق الرواجح بطول 5 كليومترات بداية من كوبري القباوي وحتى نقطة إسعاف مدخل الطريق الصحراوي وقرية القبلي قامولا مرورًا بكمين الحباشي وقرية السناينة وذلك عقب إزالة عوائق التوسعة من تعديات وأعمدة إنارة وكابلات مرافق بمعرفة الأجهزة المحلية بمدينة القرنة.

وتابع المحافظ انتهاء أعمال المرحلة الأولى من توسعة الطريق برمي التربة الزلطية تمهيدا لرصفه موجها بوضع "مواسير" اسفل التربة لاستخدامها مستقبلا في حال احتياجها لمد كابلات للمرافق، ومن المقرر إنهاء العمل بمشروع توسعة الطريق في غضون شهرين.

وفي إطار متابعته لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يمكنهم من عيش حياة أفضل.

وتابع المحافظ خلال جولته المطولة بمدينة القرنة ما تم تنفيذه بقرية القبلي قامولا من تركيب محولات كهرباء ومد كابلات كهرباء وأعمدة إنارة جديدة بجانب الخطة الموضوعة لتنمية القرية والتي تشمل رصف طرقها وتمهيد شوارعها بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية خدمية أخرى في المجالات التعليمية والصحية والتضامن الاجتماعي.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة تغطية جزء من ترعة طراد النيل بطول 35 متر أمام الوحدة الصحية بالقبلي قامولا واستجابة لرغبة الأهالي، وافق على مد تغطية الترعة لتصل أمام مدخل مدرسة القبلي قامولا الإعدادية بطول 15 متر.

وعلى هامش جولته، وجه المحافظ بإيقاف رئيس قرية قبلي قامولا عن العمل عقب رصده خلال جولته مخالفة تعلية دور ثاني بالقرية دون تصريح، ووجه بالتحفظ على المعدات المستخدمة وإحالة المخالفة للتحقيق.

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