العاصمة الأردنية تغلق 6 مبانٍ بسبب تفشي كورونا

أوقفت السلطات المحلية في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الاحد، ستة مبان سكنية بعد اكتشاف تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وقال المحافظ سعد شهاب إن المباني تعرضت للتعقيم لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الدخول والخروج.وأجرى فريق طبي فحوصات مسحة لسكان المباني الواقعة في خمسة أحياء مختلفة.في غضون ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية مبادئ توجيهية لاستخدام أقنعة الوجه مع عودة الطلاب وموظفي المدرسة إلى الحرم الجامعي.وقالت الوزارة إن استخدام أقنعة الوجه سيعتمد على حالة الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك على رفاهية المعلمين والطلاب الذين لديهم عوامل خطر.وأضافت الوزارة إن الطلاب الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والتعب والتهاب الحلق، يجب أن يظلوا في منازلهم، مع التأكيد على قواعد التباعد الاجتماعي في الحرم الجامعي والحافلات المدرسية.