بث مباشر.. القداس الإلهي بكنيسة «العذراء» بالزيتون

تقيم كنيسة القديس السيدة العذراء مريم بالزيتون، القداس الإلهي صباح اليوم الأحد 30 أغسطس، بحضور عدد من الكهنة والشمامسة الشباب والأطفال، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكانت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون قد فتحت أبوابها للشعب القبطي عقب إغلاقها لشهور، في يوليو الماضي، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية بناء على قرارات المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ومن ضمن إجراءات الكنيسة أن يكون حضور القداسات للشعب بعدد 25 فردًا بخلاف الأب الكاهن، ويتم اختيار أفراد الشعب لحضور القداس عن طريق قرعة بين الأشخاص الذين سجلوا في استمارة العضوية الكنسية وذلك لضمان حيادية الإختيار بين أفراد الشعب كله.