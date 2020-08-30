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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

25 محضرا فوريًا للنوادي الصحية ومراكز الجيم المخالفة بالإسكندرية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:03 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بقيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط في كافة مجالات الحفاظ علي صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات، وضبط المنشآت التي تتعامل مع صحة المواطنين بطرق غير آمنة، والتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار، قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية ولمدة أربعة أيام على التوالي بحملات تفتيشية موسعة على النوادي الصحية وصالات ومراكز الجيم بمنطقة المنتزة وشرق ووسط الإسكندرية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، وكذلك مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة العامة والمهنية في هذه النوادي والمراكز الصحية.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط عددًا من هذه النوادي المخالفة للباب الخامس من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم اتباعها للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وقد تم تحرير ٢٥ محضرًا مخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن عدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمنشأة.

كما تم إخطار إدارات رخص المحلات بكل من حي وسط وحي شرق الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الضبط الإداري للمنشآت التي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

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