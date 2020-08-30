ياسمين صبري وتامر عاشور يتصدران تريند تويتر

احتلت النجمة ياسمين صبري، والمطرب تامر عاشور، المراكز الأولى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، خلال الساعات الماضية، بآلاف التدوينات التي تحدثت عنهما أو أشارت إليهما في تدوينات الرواد.الفنانة ياسمين صبري كانت الأعلى في التريند أمس السبت، بعد أخبار شراء زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إحدى السيارات المصنفة بالرفاهية والتي وصل قيمتها بجماركها إلى أكثر من 9 ملايين جنيه كهدية من الزوج للزوجة، كما انتشرت عدة صور لسيارة تخرج من الجمارك لكنها سيارة من نفس الطراز وليست هي المقصودة، كما انتشرت صورة من قرار الإفراج الجمركي بشدة وسط تركيز على سعر السيارة.الفنان تامر عاشور عاد هو الآخر إلى تصدر التريند من جديد ولكن هذه المرة من خلال إعلانه عن تقديمه بثا مباشرا مع جمهوره عبر السوشيال ميديا الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، لتلقي الاستفسارات والأسئلة من جمهوره وهو ما جعل الجمهور يتفاعل بشدة وينشر مجموعة من مقاطع أغنياته السابقة وتفاعلوا مع تدويناته بطريقة بها نوع من الكوميديا نظرا لارتباط تامر عاشور بالشجن مع الجمهور من خلال أغنياته.