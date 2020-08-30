«معرض الفنان الصغير» و«لقاء الأدباء» على قناة «قومي الطفل» اليوم

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ورئاسة الدكتور محمد ناصف عبدالحافظ، اليوم الأحد، عروضًا وأنشطة للأطفال على قناة المركز على يوتيوب، تبدأ من الساعة 3 حتى الخامسة مساءً، وذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وذلك من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".في تمام الثالثة عصرًا يقدم المركز حصة موسيقى"البيانو" من إعداد وتقديم الفنان وائل عوض.وفي تمام الرابعة عصرًا، "لقاء مع الأدباء" مع الكاتبة نانيس خطاب، فكرة وإعداد وتنفيذ ولاء محمد محمود.وفي تمام الخامسة، يقدم المركز معرض الفنان الصغير، للطلفلة شهد محمد الدش، تعليق الفنان أحمد عبدالمنعم، وتنفيذ مروة طلبة.