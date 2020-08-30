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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. قبول طلبات 2700 فرصة عمل بـ15 شركة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:58 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن 15 شركة ستبدأ من اليوم الأحد في قبول طلبات تعيين 2700 فرصة عمل، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقال الوزير، إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلي، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة، وميكانيكي ومندوب مبيعات، وسائق، وشيف تقطيع، واخصائي تسويق، ومندوبين توصيل، وعمال يومية، وأمن، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

وفي نفس السياق، أشار محمد طه مدير المديرية إلى أن المهن المطلوبة تتمثل أيضا في مهندسين صيانة، وجودة، وتعبئة، وتغليف، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة، وسويتش، ومغسلة.

وأوضح مدير المديرية أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص والموضحة في الجداول المرفقة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، مؤكدًا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وفيما يلي فرص العمل وعناوين الشركات الطالبة:

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