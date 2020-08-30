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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بـ650 مليون جنيه.. افتتاح أول هايبر سوبر ماركت بسفنكس الجديدة اليوم

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:17 ص
هايبر سوبر ماركت
هايبر سوبر ماركت
نرمين محمود الدهان
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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أحد أكبر فروع الهايبر ماركت بمصر، بمدينة سفنكس، فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والمقام على مساحة 50 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تبلغ 650 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد الهواري، رئيس مجلس الإدارة، إن المساحة البيعية بالفرع الجديد للشركة تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع مساحة تخزينية تبلغ 48 ألف متر مربع، فضلًا عن ساحة انتظار تصل مساحتها إلى 30 ألف متر مربع تسع 1200 سيارة.

وأشار إلى أن الفرع الجديد يوفر 1100 فرصة عمل مباشرة بخلاف 2000 فرصة عمل غير مباشرة، كاشفًا أن الأماكن الترفيهية والمطاعم والفوود كورت والبنوك سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الثانية للفرع الجديد قبل نهاية العام.

وكشف أن فرع سفنكس تم تصميمه بخبرة إيطالية وتحت إشراف أكبر مكتب إيطالي يمتلك خبرات كبيرة في تصميم المولات والإضاءة والأرضيات، مؤكدا أن المعدات والأجهزة داخل السوبر ماركت تعمل بتكنولوجيا ألمانية وإيطالية، حيث تم التنفيذ تحت إشراف نخبة من أكبر الاستشاريين فى مصر وهم الدكتور مؤمن عفيفي والدكتور محمد الزناتي والدكتور ماجد نجم والدكتور يحيي بهنس والمهندس محمود المشنب والدكتور أحمد الجوهري.

وأوضح أن فكرة الهايبر تعتمد فى الأساس على بناء كيانات كبيرة خارج الحيز العمراني بحدود 20 كيلو متر لتوفير مساحات انتظار كافية، بهدف تقليل الزحام المرورى داخل المدن، هذا بجانب تقديم خدمة ومتعة التسوق لجميع المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات والتجميل والحلويات والمخبوزات الطازجة واللحوم انتاج مزارعنا والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات المصنعة بأجود الخامات لحساب الهايبر، والهدف من ذلك هو توفير جميع احتياجات العميل المتنوعة في مكان واحد بأعلى مستوى من الجودة وبأفضل الأسعار وكذلك قضاء وقت ممتع مع الأسرة داخل الفوود كورت والمطاعم وتوفير خدمات البنوك والاتصالات لجميع الشركات وخدمات أخرى كثيرة.

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