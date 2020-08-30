بلغاريا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الأحد، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة شخصين اثنين جراء الإصابة بالفيروس و22 حالة تعاف تام.وأضافت الوزارة أن 723 مريضًا بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات، وأن 61 حالة منهم في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 4306 حالات.