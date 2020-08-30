إصابات كورونا تصل لـ 334 ألفا و916 في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 334 ألفا و916 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41585 حالة، وتعافى 1622 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.