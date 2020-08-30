مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بكابول

أكدت الشرطة الأفغانية، مقتل شخص على الأقل وإصابة آخر في انفجار بالعاصمة كابول.وقالت شرطة كابول - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأحد - إن الحادث وقع مساء أمس السبت، بمنطقة (بي دي 9) أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش منزل مشبوه، حيث انفجر لغم محلي الصنع خلال عملية التفتيش؛ ما أدى لمقتل شخص وإصابة أخر، مشيرة إلى أنه يُعتقد أن الضحيتين هما من كانا يصنعان المواد المتفجرة داخل المنزل.