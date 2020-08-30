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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جوتيريش يحث العالم على تعزيز الجهود لمنع «الاختفاء القسري»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:54 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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أكدت الأمم المتحدة اليوم الأحد على خطورة "الاختفاء القسري"، وشددت على أنه أصبح "أكثر من مجرد انتهاك لحقوق الإنسان ضد فرد، إذ يتم استخدامه في كثير من الأحيان كاستراتيجية لنشر الرعب في المجتمع بأسره".

وقال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن"جريمة الاختفاء القسري منتشرة في
جميع أنحاء العالم. نرى حالات جديدة بشكل شبه يومي... وفي الوقت نفسه، ما زال الألم المبرح للحالات القديمة حادا، حيث لا يزال مصير الآلاف من
المختفين مجهولا".

وقال جوتيريش:"الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج
دكتاتوريات عسكرية أساسًا، يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".

وقال الأمين العام إن "الإفلات من العقاب يأتي ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم".

وبحسب الأمم المتحدة، فقد اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم.

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