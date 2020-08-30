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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:42 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 148 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة منذ 25 غسطس الجاري تتراجع فيها حالات الاصابة اليومية لأقل من 200 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو 20 ألف و717 حالة.

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