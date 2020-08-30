طوكيو تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 148 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة منذ 25 غسطس الجاري تتراجع فيها حالات الاصابة اليومية لأقل من 200 حالة.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في طوكيو 20 ألف و717 حالة.