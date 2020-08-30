الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط يترأس القداس الإلهي بدون جمهور

ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، صلوات القداس الإلهي، صباح اليوم الأحد 30 أغسطس، من مطرانية سمالوط بحضور كهنة وشمامسة الإيبارشية.واقتصرت صلوات قداس يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، بإيبارشية سمالوط، على الكهنة والشمامسة فقط، وفتحت أبوابها للشعب القبطي باقي أيام الأسبوع الخمسة.وكانت قد بدأت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بفنوتيوس عودة فتح الكنائس عقب إغلاقها لشهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وإقامة أولى القداسات في مطلع أغسطس، وذلك بحضور الشعب القبطي جميع أيام الأسبوع ما عدا الأحد والجمعة الذين يقتصرون على الكهنة والشمامسة فقط تفاديآ للتكدس الوارد في هذين اليومين، حتى تتمكن كل الكنائس من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم الصلاة بطريقة آمنة في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد.