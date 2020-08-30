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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط يترأس القداس الإلهي بدون جمهور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:41 ص
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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ترأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، صلوات القداس الإلهي، صباح اليوم الأحد 30 أغسطس، من مطرانية سمالوط بحضور كهنة وشمامسة الإيبارشية.

واقتصرت صلوات قداس يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، بإيبارشية سمالوط، على الكهنة والشمامسة فقط، وفتحت أبوابها للشعب القبطي باقي أيام الأسبوع الخمسة.

وكانت قد بدأت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا بفنوتيوس عودة فتح الكنائس عقب إغلاقها لشهور بسبب فيروس كورونا المستجد، وإقامة أولى القداسات في مطلع أغسطس، وذلك بحضور الشعب القبطي جميع أيام الأسبوع ما عدا الأحد والجمعة الذين يقتصرون على الكهنة والشمامسة فقط تفاديآ للتكدس الوارد في هذين اليومين، حتى تتمكن كل الكنائس من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتنظيم الصلاة بطريقة آمنة في ظل أجواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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