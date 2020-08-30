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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

78.7 ألف إصابة جديدة و948 وفاة بكورونا في الهند

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:30 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الهندية، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغت 78 ألفا و761 إصابة جديدة على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ لتتجاوز إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد 3 ملايين و500 ألف إصابة.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الأحد - أنه على مدار الـ24 الماضية أيضا تم تسجيل 948 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 63 ألفا و498 وفاة.

وبهذا، تحطم الهند سجلها الخاص بأعلى حالات الإصابة بفيروس كورونا المُبلغ عنها في 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي. وهو أعلى ارتفاع في حصيلة الاصابات ليوم واحد في العالم برمته.

في الوقت نفسه، أوضحت الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا حتى الآن 2 مليون و713 ألفا و933 حالة تعاف تام من المرض، مما رفع معدلات الشفاء في البلاد إلى 47ر76%، وفقا للبيانات الرسمية.

بينما توفى 948 شخضًا بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 63 ألفا و498 مريضًا.

ويشمل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 765 ألفا و302 حالة نشطة.

وبهذا، تصبح الهند (ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان)، في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
والرابعة عالميا من حيث الوفيات، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

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