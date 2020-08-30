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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:29 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 19 ألفا و699 حالة.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية - يوم أول أمس الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، - رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى مستوى 2.5 في العاصمة سول وضواحيها بهدف احتواء انتشار الفيروس، على أن يُطبق هذا المستوى بدءا من اليوم الأحد حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، حيث يُعرف بأن الحكومة تنظر في إمكانية رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى له إذا لم تتراجع وتيرة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدد اليومي لحالات الإصابة في البلاد جاء أكثر من 100 حالة لليوم الـ17 على التوالي منذ يوم 14 أغسطس الجاري، مضيفة أنه حسب طرق انتقال المرض، ظهرت 283 حالة نتيجة لانتقال العدوى محليا و16 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

وسجلت سول وضواحيها 209 حالات من أصل 299 حالة جديدة، منها 116 حالة في سول و80 حالة في إقليم كيونج كي و13 حالة في إنتشون، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 323 حالة بزيادة حالتين جديدتين، حيث وصل معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 1.64%، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 138 حالة ليصل إلى 14 ألفا و903 حالات.

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