رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتقل المتظاهرين ضد قيود كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:25 ص
ألمانيا تعتقل المتظاهرين
ألمانيا تعتقل المتظاهرين ضد قيود كورونا
أ ش أ
طباعة
فرقت شرطة برلين مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية احتجاجا على قيود فيروس كورونا المستجد، واعتقلت خلالها 300 شخص بعد امتناع المتظاهرين عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأفادت شرطة برلين - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - بحدوث بعض الاضطرابات في ظل ازدياد الإحباط العام من إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد الإصابات في أوروبا.

وقالت شرطة برلين في تغريدة على موقع التدوينات (تويتر): "للأسف لم يكن أمامنا خيار آخر، والجميع لم يمتثل لشروط الأمان خلال المظاهرة".

ونشرت الشرطة 3000 من أفرادها للسيطرة على الحشود، وأكدت أنها استعدت لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.

وكانت الشرطة قد حذرت من الاحتجاج في وقت سابق من الأسبوع الماضي لكن محكمة ألمانية أعطت الضوء الأخضر لتنظيمه.

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع في الحد من الإصابات والوفيات.

موضوعات متعلقة

الباز: السيسي لا يطمع في الحكم وجاء باستدعاء من المصريين

السودان: لن نستمر في مفاوضات سد النهضة بالطريقة الحالية

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

تفجير يستهدف رتلًا لوجستيًا للتحالف الدولى بالعراق

الصور

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

image description

80 صورة من صلاة الجمعة

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الحكومة تكافئ بائع الفريسكا بمنحة في «طب الإسكندرية»

على رأسهم مرتضى.. إحالة 10 أسماء للجنة الانضباط باتحاد الكرة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«إذا اقتنعت بعقله سأحب كرشه وصلعته».. اعترافات مديحة كامل عن الرجل

«فلّسنا في أول 7 شهور وشعرت معه بالجوع».. بدايات زواج جيهان بالرئيس السادات

«الغيرة الشديدة والعلقة الساخنة».. أسرار علاقة أنور وجدي وليلى مراد

«قالوا يهودية».. مأساة ماجدة: ابنتها حجرت عليها وتعرضت للنصب من شاب

نجم الساعة

الليلة.. عزة دياب تقرأ فصلًا من روايتها «لقاء» ببرنامج «اقرأ معانا»

منوعات

29 قتيلا و28 مصابا في انهيار مطعم بالصين

لقاحات الأنفلونزا تنقذ حياة مرضى قصور وظائف القلب

البنكرياس الاصطناعي آمن للأطفال مرضى السكر النمط الأول

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

مقالات الرأي
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
د.أحمد الخميسى
جون ميدلى يتصدى لنهب الفقراء
ماجد حبته
سقوط سفّاح الجماعة.. والجامعة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. القومية تغنى أعمال بليغ والموجى والأطرش بمسرح النافورة

التجريبى يهدى الدورة 27 لاسم «سناء شافع»

غدًا فاروق الباز يحاضر عن أسباب نجاح برنامج أبولو

«على الراعى فى الأدب والمسرح» ندوة بالأعلى للثقافة اليوم