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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: استثناء المعلمين الوافدين من خطة الإحلال

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:24 ص
وزارة التربية الكويتية
وزارة التربية الكويتية
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استثنت وزارة التربية الكويتية، المعلمين الوافدين من خطة (التكويت) الخاصة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

وقالت مصادر تربوية – في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن القطاع الإداري بالوزارة، قدم كشفا يضم نحو 101 من الإداريين والمحاسبين الوافدين العاملين في قطاعاتها المختلفة، إلى وزير التربية الكويتي لاعتماد قرار إنهاء خدماتهم، تنفيذا لعملية الإحلال التي أقرها ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت أن وزير التربية الكويتي لم يعتمد حتى الآن الكشف، ليتسنى للقطاع القيام بإجراءات الإنهاء، التي من المفترض أن تكون في نهاية العام الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن الكشف لا يضم أيا من المعلمين، بل إداريين ومحضري علوم ومحاسبين فقط.

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