لقاحات الأنفلونزا تنقذ حياة مرضى قصور وظائف القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي تؤدي إلى عدد أقل من الوفيات في المستشفيات بين مرضى قصور القلب.وقال الدكتور" كارثيك جونوجونتلا"، الأستاذ فى جامعة كونيتيكت: "توفر دراستنا مزيدًا من الزخم للتحصين السنوي للمرضى الذين يعانون من قصور في القلب. وعلى الرغم من النصيحة بفعل ذلك، لا يزال الامتصاص منخفضًا ".. وفي حالة فشل القلب، لا يستطيع قلبك ضخ الدم كما ينبغي.هذا يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين مما يسبب ضيق التنفس والسعال وتقليل نوعية الحياة.. وتؤدي التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والإنفلونزا إلى تفاقم قصور القلب، لذلك يوصى بالتطعيمات السنوية للمرضى. ومع ذلك، فقد قارنت دراسات قليلة النتائج بين مرضى قصور القلب الذين تلقوا ولم يتلقوا هذه التطعيمات.وفي هذه الدراسة، نظر الباحثون إلى ما يقرب من 3 ملايين مريض بقصور في القلب، متوسط أعمارهم 70 عامًا، في الولايات المتحدة تم نقلهم إلى المستشفى بين عامي 2010 و2014. تلقى 1.4 ٪ فقط من المرضى لقاح الإنفلونزا و1.4 ٪ فقط تلقوا الالتهاب الرئوي لقاح.. ووجد الباحثون أن معدلات الوفيات داخل المستشفى كانت أقل بكثير بين المرضى الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا والالتهاب الرئوي (أكثر بقليل من 1٪ لكل منهما) مقارنة بمن لم يتلقوا أيًا من اللقاحين (حوالي 4٪).وقال "جونجونتلا"، فى بيان صحفى:" لقاحات الالتهاب الرئوي والأنفلونزا ضرورية للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي هذه وحماية المرضى الذين يعانون من قصور في القلب. وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص رفضوا اللقاحات الشائعة والآمنة قبل COVID-19، إلا أنني متفائل بأن الوباء قد غيّر التصورات حول دور التطعيمات في حماية ".وأضاف:" إن ردود الفعل الخطيرة على لقاحات الأنفلونزا والالتهاب الرئوي نادرة الحدوث، وتحدث في غضون ساعات قليلة ويمكن علاجها ".