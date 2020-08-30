«القادرية البودشيشية» تختتم فعاليات الجامعة الصيفية الصوفية بالمغرب

أعلنت الطريقة القادرية البودشيشية، بدولة المغرب، انتهاء فعاليات الجامعة الصيفية لعام 2020، بمشاركة عدد كبير من مريدى ومحبى الطريقة من داخل المملكة المغربية وخارجها، حيث تم تنظيم احتفال كبير، شارك فيه شيخ الطريقة سيدى جمال حمزة القادرى البودشيشى، وبحضور أنجاله وابنائه.وقالت الطريقة، فى بيان لها، إن الجامعة الصيفية لهذا العام، شهدت نجاح كبير، خاصة أن أشبال وبراعم الطريقة يثبتون يومًا بعد يوم، أنهم الأمل الحقيقى لغد مشرق، ويؤكدون على أن الطريقة تقدم نهضة علمية حقيقة، من أجل تجديد الخطاب الدينى والصوفى، الذى طالما سعت إليه الكثير من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى أنه لأول مرة يتم عمل المداخلات واللقاءات العلمية عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا.وأوضحت "الطريقة" أن الجامعة الصيفية لهذا العام، شملت محاضرات دينية، وثقافية، وتكوينية، وغير ذلك من الأمور الأخرى التى تنظمها الطريقة، بغية حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والدينية، بالإضافة إلى إعطائهم دروسًا دينية فى التصوف الإسلامى، والفقة والشريعة الإسلامية، وكذلك التربية الوطنية، حيث يتم تعليم النشء كيفية الحفاظ على وطنهم المغرب، والسماع والطاعة لملك البلاد المفدى محمد السادس، الأمر الذى كان إيجابيًا على شباب وبراعم وأشبال الطريقة، الذين كشفوا عن استفادتهم بالجامعة الصيفية، وتقدموا بالشكر إلى شيخ الطريقة القادرية البودشيشية، سيدى جمال القادرى، ونجله سيدى منير القادرى، رئيس مؤسسة الملتقى.