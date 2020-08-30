البنكرياس الاصطناعي آمن للأطفال مرضى السكر النمط الأول

توصلت تجربة سريرية أجريت فى أربعة مراكز لأبحاث مرض السكر النمط الأول لدى الأطفال فى الولايات المتحدة، أن نظام البنكرياس الإصطناعى الجديد، الذى يراقب وينظم تلقائيا مستويات الجلوكوز فى الدم، آمن وفعال في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام المصابين بداء السكر من النوع الأول.. فقد تم تمويل التجربة من قبل المعهد الوطني للسكر وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة.وقال الدكتور"جييرمو أريزا روبين"، مدير برنامج (NIDDK) لتكنولوجيا مرض السكر:" أقل من طفل واحد من بين كل خمسة أطفال مصابين بالسكر النمط الأول، تمكن البنكرياس الإصطناعى فى الحفاظ على مستوى الجلوكوز فى الدم لديهم بنجاح فى نطاق صحى مع العلاج الحالى، والذى قد يكون له عواقب وخيمة على صحتهم ونوعية حياتهم على المدى الطويل".كان عدد من الأبحاث السابقة قد أظهر أن النظام الذي تم اختباره في هذه الدراسة كان آمنًا وفعالًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق.. وتوضح لنا هذه التجربة الآن أن هذا النظام يعمل في بيئة حقيقية مع الأطفال الأصغر سنًا ".. ويعرف "البنكرياس الاصطناعى" أيضا باسم التحكم فى الحلقة المغلقة، وهو نظام إدارة مرض السكر " الكل في واحد" الذي يتتبع مستويات الجلوكوز في الدم باستخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (CGM ) ويقوم تلقائيًا بتوصيل الأنسولين عند الحاجة باستخدام مضخة الأنسولين. ويستبدل النظام الاعتماد على الاختبار بواسطة الأصابع أو CGM بإيصال الأنسولين عن طريق الحقن اليومية المتعددة أو مضخة يتحكم فيها المريض أو مقدم الرعاية.وقد ضمت الدراسة الحالية 101 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عامًا وخصصتهم إما للمجموعة التجريبية، التي استخدمت نظام البنكرياس الاصطناعي الجديد أو لمجموعة التحكم التي استخدمت CGM القياسي ومضخة الأنسولين المنفصلة. وتم إجراء عمليات تسجيل الوصول وجمع البيانات كل أسبوعين لمدة أربعة أشهر. وتم توجيه المشاركين في الدراسة لمواصلة حياتهم اليومية حتى يتمكن الباحثون من فهم كيفية عمل النظام بشكل أفضل في الروتين المعتاد للأطفال.ووجدت الدراسة أن الشباب الذين يستخدمون نظام البنكرياس الاصطناعي قد تحسنوا بنسبة 7٪ في الحفاظ على مستوى السكر في الدم خلال النهار، وتحسنًا بنسبة 26٪ في التحكم الليلي مقارنة بالمجموعة الضابطة.ويعتبر التحكم الليلي له أهمية خاصة للأشخاص المصابين بداء السكر النمط الأول، حيث يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم الشديد غير الخاضع للرقابة إلى نوبة صرع أو غيبوبة أو حتى الموت.. عكس الهدف الإجمالي للوقت في النطاق للبنكرياس الاصطناعي تحسنًا بنسبة 11٪ تقريبًا، مما أدى إلى 2.6 ساعة إضافية يوميًا في النطاق.وقال "بول واداوا "، أستاذ طب الأطفال فى "مركز ديفيس لمرض السكر لدى الأطفال"، التابع لجامعة "كولورادو" الأمريكية:" يمكن لتكنولوجيا البنكرياس الإصطناعى أن تعني مرات أقل على الأطفال وأسرهم أن يوقفوا كل شيء لرعاية مرض السكري. وبدلًا من ذلك، يمكن للأطفال التركيز على أن يكونوا أطفالًا".وتحتوي تقنية البنكرياس الاصطناعي المستخدمة في هذه الدراسة، نظام Control-IQ، على مضخة أنسولين مبرمجة بخوارزميات تحكم متقدمة تعتمد على نموذج رياضي باستخدام معلومات مراقبة الجلوكوز لدى الشخص لضبط جرعة الأنسولين تلقائيًا. حيث تم اشتقاق هذه التكنولوجيا من نظام تم تطويره في الأصل في جامعة فيرجينيا (UVA)، شارلوتسفيل، بدعم تمويلي من NIDDK.كانت هذه الدراسة التي استمرت أربعة أشهر جزءًا من سلسلة من التجارب التي أجريت في دراسة الحلقة المغلقة الدولية للسكري (iDCL). بالإضافة إلى CU وUVA، تضمنت مواقع الدراسة كلية الطب بجامعة ستانفورد، بالو ألتو، كاليفورنيا؛ وكلية الطب بجامعة ييل، نيو هافن، كونيتيكت. عمل مركز جيب للبحوث الصحية كمركز تنسيق البيانات.