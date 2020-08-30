بومبيو يشيد بدور رئيس وزراء اليابان في تعزيز علاقات البلدين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تقدير الولايات المتحدة الكبير للمساهمات الدائمة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جعل العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان أقوى ما كانت عليه من قبل.وأضاف بومبيو - في تصريح فجر اليوم الأحد - إن "آبي دافع عن تحالفنا باعتباره حجر الزاوية في السلام والأمن، وقام بتطوير المنطقة الحرة والمفتوحة المطلة على المحيطين (الهندي والهادئ) من خلال العمل مع الولايات المتحدة لبناء شبكة من الشراكات عبرالمنطقة".ووجه الوزير الأمريكي الشكر لرئيس الوزراء الياباني معربا عن تمنيه له بالشفاءالعاجل.