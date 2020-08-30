بث مباشر.. قداس كنيسة مارجرجس بسيدي بشر

تقيم كنيسة القديس مارجرجس بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية صلوات القداس الإلهي صباح اليوم الأحد، دون حضور شعب قبطي، طبقًا للإجراءات الكنسية بسبب فيروس كورونا المستجد.ويقتصر القداس الإلهي، على حضور عدد من الكهنة والشمامسة فقط.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.