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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا بالأرجنتين لـ400 ألف حالة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:40 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
وكالات
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تجاوزت الأرجنتين عتبة الـ400 ألف إصابة بكوفيد-19، بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا بلغ 9،230 إصابة جديدة خلال 24 ساعة و82 وفاة جرّاء الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحّة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في هذا البلد البالغ عدد سكّانه 44 مليون نسمة، وصل عدد الوفيات جرّاء الجائحة إلى 8،353 من أصل 401،226 إصابة.

ويأتي تسجيل هذا العدد المرتفع من الإصابات خلال يوم واحد، غداة إعلان الحكومة تمديدها عددًا من إجراءات الحجْر الصحّي حتّى 20 سبتمبر.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن قلقه إزاء الزيادة السريعة في عدد الإصابات في مناطق معيّنة من البلاد، ولا سيّما في الشمال.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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