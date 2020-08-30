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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتوجه إلى كينوشا الثلاثاء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:10 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجّه الثلاثاء إلى مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن، حيث كان المواطن الأمريكي الأفريقي جايكوب بليك قد أُصيب برصاص أطلقه أحد عناصر الشرطة.

وأوضح المتحدّث باسم البيت الأبيض جود دِير أنّ ترامب سيلتقي في كينوشا المسئولين عن قوّات الأمن، على أن يتفقّد أيضًا الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي أعقبت إطلاق شرطيّ النار على بليك في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، كشف الأمن الأمريكي أن المواطن من أصل أفريقي جاكوب بلايك المصاب بالشلل جراء إصابته برصاص الشرطة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، ضمن قائمة المطلوبين بتهمة الاغتصاب.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تكشف الأمر بعدما اندلع جدل في الولايات المتحدة حول سبب تقييد ساقي بلايك بالأصفاد، وهو يرقد في المستشفى تحت الحراسة الأمنية.

وأوضحت شرطة كينوشا، في بيان، أن بلايك تم ربط ساقيه بالسرير بالأصفاد "بحكم مذكرة توقيف صدرت بحقه بسبب الجرائم التي ارتكبها قبل حادث إطلاق النار".

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