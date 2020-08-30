الصين تسجل «صفر كورونا» محليًا لليوم الـ14

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن البر الرئيسي سجل 9 حالات إصابة مؤكدةجديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، وكلها واردة من الخارج مما يعني عدم وجود حالات إصابة منقولة محليا لليوم الرابع عشر.وقالت اللجنة إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة دون ظهور أعراض عليها يوم السبت نزولًا من عشر حالات قبل يوم.وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85031 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.