الليلة.. القومية تغنى أعمال بليغ والموجى والأطرش بمسرح النافورة

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ أمسية فنية موسيقية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى٬ بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى.ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومنوعة من أهمل الأعمال التراثية لعملاقة الغناء والموسيقي في مصر: منها من حبي فيك يا جاري، العيون السود٬ أسمرانى اللون٬ آه لو قابلتك من زمان٬ جانا الهوى لـ بليغ حمدى.الحلوة لـ كمال الطويل، مبيسألش عليا لـ حسين جنيد، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى٬ قديش كان فى ناس لـ زياد رحبانى، حبيبي لولا السهر٬ الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي، تمللى فى قلبى لـ محمد فوزى، إسمع لما أقولك – مش كفاية لـ فريد الأطرش.ومن الأعمال المعاصرة سلف ودين لـ أمجد العطافى الذى يشارك فى إحياء الحفل مع المطربين سارة زكى، محمد طارق وإيمان عبد الغنى.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.