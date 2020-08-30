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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

التجريبى يهدى الدورة 27 لاسم «سناء شافع»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:10 ص
سناء شافع
سناء شافع
نضال ممدوح
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قررت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، والمقرر انطلاق فعالياته الثلاثاء المقبل٬ علي المسرح القومي٬ إهداء دورة هذا العام من المهرجان لاسم الراحل الفنان الدكتور سناء شافع تقديرًا لعطائه الأكاديمي والفني عبر ما يزيد على النصف قرن.

كان الدكتور سناء شافع قد رحل عن عالمنا قبل إفتتاح المهرجان بأقل من ثلاثة أسابيع، تاركا المئات من تلاميذه في الساحتين المسرحية والثقافية.

ولد الدكتور سناء في أسيوط عام 1943، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب التخرج مباشرة سافر إلى ألمانيا الشرقية ــ وقتها ــ بمنحة من وزارة الثقافة الألمانية ليحصل علي دبلوم الإخراج المسرحي، ودرس لاحقًا الدراما الموسيقية في ألمانيا أيضا.

عند عودته للقاهرة تم تعيينه بالمسرح القومي، وأخرج شافع للمسرح الكوميدي عرض " اللي رقصوا ع السلم"، ثم "دون كيشوت".

تولي الراحل إدارة مسرح الطليعة لعام واحد "1974- 1975"، والتحق بأكاديمية الفنون مدرسا لمادتي التمثيل والإخراج عام 1977، وتولي عمادة المعهد العالي للفنون المسرحية في الفترة من 1987 وحتي 1990، واستمر عطاؤه الفني والاكاديمي حتي يوم رحيله 12 أغسطس 2020.

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