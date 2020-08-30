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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا فاروق الباز يحاضر عن أسباب نجاح برنامج أبولو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:01 ص
فاروق الباز
فاروق الباز
نضال ممدوح
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تنظم إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية، في السادسة من مساء غدًا الأثنين٬ محاضرة مباشرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبينار)٬ بعنوان "كيف نجح برنامج أبولو التابع لناسا في الستينيات؟".

يلقي المحاضرة الدكتور فاروق الباز، مدير متقاعد لمركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية لعلماء وخبراء مصر. والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للمكتبة بالفيس بوك.

يذكر أن برنامج أبولو٬ تضمن 11 رحلة فضائية هُبط خلال معظمها على سطح القمر. اختبرت الرحلات الأربع الأولى المعدات المستخدمة في برنامج أبولو، هبطت ست من الرحلات السبع الأخرى على سطح القمر، جرت أول رحلةٍ فضائية لبرنامج أبولو في عام 1968، وكان أول هبوطٍ بشري على سطح القمر في عام 1969، أما آخر هبوط في عام 1972.

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