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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تسجل 673 حالة وفاة جديدة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:37 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5974 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 673 وفاة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس"، فإنه بهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 591712 حالة والوفاة إلى 63819 حالة.

وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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