«على الراعى فى الأدب والمسرح» ندوة بالأعلى للثقافة اليوم

تعقد بالمجلس الأعلي للثقافة٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم الأحد٬ الأمسية الثقافية التي تنظمها لجنة المسرح احتفاء بمئوية ميلاد الدكتور علي الراعي.وتتضمن الأمسية جلستين يشارك بهما عدد كبير من النقاد والمسرحيين والمبدعين: الجلسة الأولى تعقد بعنوان " على الراعى والأدب"يديرها الكاتب الصحفي يسري حسان٬ ويشارك بها كلًا من: الدكتور أنور مغيث - والدكتورة خيري دومة والكاتب الصحفي سيد محمود.أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان:"علي الراعي والمسرح" يديرها الكاتب والشاعر جرجس شكري٬ ويشارك بها كلًا من: الدكتور أحمد مجاهد- والناقد عمرو دوارة.ويتم خلال الأمسية توزيع بعض الإهداءات من إصدارات الوزارة بمناسبة المئوية٬ حيث أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ الدراسة التي قدمها علي الراعي بعنوان "مسرح برنارد شو"، كما أصدر المجلس الأعلى للثقافة الجزء الثالث من الأعمال الكاملة للدكتور علي الراعي.وتقام الجلستين مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.