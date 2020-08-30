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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:49 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ فتح الحدود في 27 يونيو، سجلت 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

وأضافت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 76 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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